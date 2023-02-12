По словам Анджея Дуды, отправление истребителей в Украину создаст "серьезную проблему" для самой Польши. Если в польских ВВС будет меньше 50 самолетов, "этого будет недостаточно, и потребуется больше".

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Что нужно для получения истребителей

Глава государства пояснил, что боевые самолеты F-16 требуют очень серьезного обслуживания, поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов F-16 для Украины".

Польша является членом НАТО и поэтому любое решение о снабжении истребителей, как пояснил президент, должно быть общим, а не решением одной страны.

Напомним, что в Польше не раз заявляли о готовности передать Украине истребители. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что вопрос будет согласовываться со странами НАТО, то есть Польша готова действовать в полной координации.

Украина и истребители: реакция Запада