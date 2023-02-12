За словами Анджея Дуди, відправлення винищувачів в Україну створить "серйозну проблему" для самої Польщі. Якщо у польських ВПС буде менш як 50 літаків, "цього буде недостатньо, і буде потрібно більше".

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Що потрібно для отримання винищувачів

Очільник країни пояснив, що бойові літаки F-16 вимагають дуже серйозного обслуговування, тому "недостатньо просто відправити кілька літаків F-16 для України".

Польща є членом НАТО і тому будь-яке рішення про постачання винищувачів, як пояснив президент, має бути спільним, а не рішенням однієї країни.

Нагадаємо, що у Польщі неодноразово заявляли про готовність передати Україні винищувачі. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що питання буде погоджуватися з країнами НАТО, тобто Польща готова діяти в повній координації.

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