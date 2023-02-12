За словами Анджея Дуди, відправлення винищувачів в Україну створить "серйозну проблему" для самої Польщі. Якщо у польських ВПС буде менш як 50 літаків, "цього буде недостатньо, і буде потрібно більше".
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Що потрібно для отримання винищувачів
Очільник країни пояснив, що бойові літаки F-16 вимагають дуже серйозного обслуговування, тому "недостатньо просто відправити кілька літаків F-16 для України".
Польща є членом НАТО і тому будь-яке рішення про постачання винищувачів, як пояснив президент, має бути спільним, а не рішенням однієї країни.
Нагадаємо, що у Польщі неодноразово заявляли про готовність передати Україні винищувачі. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що питання буде погоджуватися з країнами НАТО, тобто Польща готова діяти в повній координації.
Україна і винищувачі: реакція Заходу
- Про передачу Україні винищувачів вперше заговорив глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра. Він повідомив, що нідерландський уряд розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо Київ про це попросить. Він наголосив, що в Нідерландів немає жодних табу щодо передачі винищувачів.
- Натомість німецький канцлер Олаф Шольц виключив постачання Україні винищувачів, однак згодом сказав, що питання потребує дискусій. Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що тема літаків не є табуйована.
- Варто зазначити, що найважливіше значення має позиція США, оскільки літаки F-16 вироблені саме в Америці. Відтак, дозвіл навіть про реекспорт літаків проходитиме через Вашингтон.
- Спершу в Білому домі заявили, що готові до обговорення теми літаків. Та 30 січня президент США Джо Байден, відповідаючи на питання, чи буде Америка постачати Україні літаки, сказав "ні".
- Ймовірно, Байден міг не почути питання, оскільки він виходив з гелікоптера, де був гамір. У Білому домі вже прокоментували заяву Байдена, однак не дали конкретної відповіді. Відтак, стверджувати, що США відмовилися постачати Україні винищувачі, наразі не варто.
- Цілком ймовірно, що США постачатимуть літаки F-16 в інші країни, після чого Україна отримає винищувачі. Тобто, США не передаватимуть літаки Україні прямо, але водночас дозволять реекспорт.