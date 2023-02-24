Об этом во время пресс-конференции, посвященной годовщине российского вторжения, рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Путин должен ответить за военные преступления

Зеленский заявил, что российский лидер должен ответить перед законом за преступления против Украины. Самое главное – довести до конца дело справедливости.

Так нельзя, убивая такое количество людей, в первую очередь гражданского населения. И нельзя без ответа закончить, как говорится в некоторых политических предложениях: "Давайте найдем выход из ситуации". Что значит выход? Что случилось, когда убито столько людей, это же лидер РФ, лидер большой страны, и они должны быть ответственны,

– подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что Путин – "это не ребенок, которому можно что-нибудь простить".

"Потом наступает другой возраст, когда нужно за преступление отвечать. Отвечать перед законом, перед судом", – объяснил Зеленский.

Он подытожил, что такое количество убитых украинцев – это трагедия, за которую военно-политическому руководству России следует отвечать.

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ЕС хочет создать специальную прокуратуру для расследования военных преступлений России

Прокуратура, которая будет изучать военные преступления россиян в Украине, будет иметь офис в одной из стран ЕС. Однако, по мнению некоторых аналитиков, все еще существуют определенные дискуссии. Они касаются того, как именно будет функционировать эта институция.

Переговоры по этому поводу погрязли в юридических и политических нюансах, связанных с созданием такой новой международной институции. Преступления агрессии – это преступления, совершенные высшим политическим или военным руководством. Поэтому прорыв мог бы в конце концов позволить привлечь к ответственности высших российских лидеров.

– констатировали в Bloomberg.

По словам экспертов, идея создания специального или смешанного трибунала сложна именно с юридической точки зрения. Однако ее можно воплотить, если на это есть воля определенных политиков и согласие между странами.