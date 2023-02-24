Про це під час пресконференції, присвяченій роковинам російського вторгнення, розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Путін повинен відповісти за воєнні злочини

Зеленський заявив, що російський лідер повинен відповісти перед законом за злочини проти України. Найголовніше – довести до кінця справу справедливості.

Так не можна, вбиваючи таку кількість людей, насамперед цивільного населення. І не можна без відповіді закінчити, як говориться в деяких політичних пропозиціях: "Знайдімо вихід із ситуації". Що означає вихід? Що трапилося, коли вбито стількох людей, це ж лідер РФ, лідер великої країни, і вони мають бути відповідальні,

– наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що Путін – "це не дитина, якій можна щось пробачити".

"Потім настає інший вік, коли потрібно за злочин відповідати. Відповідати перед законом, перед судом", – пояснив Зеленський.

Він підсумував, що така кількість убитих українців – це трагедія, за яку військово-політичному керівництву Росії потрібно відповідати.

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ЄС хоче створити спеціальну прокуратуру для розслідування воєнних злочинів Росії

Прокуратура, яка вивчатиме воєнні злочини росіян в Україні, матиме офіс в одній з країн ЄС. Проте, на думку деяких аналітиків, досі існують певні дискусії. Вони стосуються того, як саме функціонуватиме ця інституція.

Перемовини щодо цього загрузли в юридичних і політичних нюансах, пов'язаних зі створенням такої нової міжнародної інституції. Злочини агресії – це злочини, вчинені вищим політичним або військовим керівництвом. Тому прорив міг би врешті-решт дозволити притягнути до відповідальності вищих російських лідерів,

– констатували у Bloomberg.

За словами експертів, ідея створення спеціального або змішаного трибуналу є складною саме з юридичного погляду. Однак її можливо втілити, якщо на це є воля певних політиків та згода між країнами.