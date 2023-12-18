Офис Президента 18 декабря сообщил о проведении итоговой конференции. Время и место мероприятия не сообщили для соблюдения всех мер безопасности.

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Что известно о проведении

В Офисе Президента проинформировали об итоговой пресс-конференции 2023 года.

Во вторник, 19 декабря, состоится итоговая пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что представителей СМИ, которые будут аккредитованы на пресс-конференцию, проинформируют об этом в письме для подтверждения аккредитации.

Заявки на аккредитацию СМИ будут принимать до 16:00 понедельника, 18 декабря. От одного средства массовой информации может быть аккредитован 1 корреспондент, 1 оператор, 1 фотограф.

Предыдущая пресс-конференция Зеленского