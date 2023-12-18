Офіс Президента 18 грудня повідомив про проведення підсумкової конференції. Час та місце заходу наразі не оголошують задля дотримання усіх заходів безпеки.

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Що відомо про проведення

В Офісі Президента проінформували про підсумкову пресконференцію 2023 року.

У вівторок, 19 грудня, відбудеться підсумкова пресконференція Президента України Володимира Зеленського

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що представників ЗМІ, які будуть акредитовані на пресконференцію, поінформують про це у листі на підтвердження акредитації.

Заявки на акредитацію ЗМІ прийматимуть до 16:00 понеділка, 18 грудня. Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа.

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