Ексспівробітник СБУ Іван Ступак припустив 24 Каналу, як таке могло статися. За його переконанням, встановлення "прослушки" могло проводитися кілька ночей підряд та роботу виконувала група людей.

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Як могли встановити пристрій

Ступак наголосив, могли встановити і мікрофон, і відеокамеру – це обидва засоби для прослуховування. СБУ каже, що пристрій був в неактивному стані й не в основному кабінеті. Припустимо, встановлювач хотів перемістити Валерія Залужного з основного кабінету в запасний, що дуже легко зробити. Якщо спромоглися поставити "прослушку" в кабінеті, значить є вплив на події навколо певної людини.

Можна або затопити кабінет, тобто підлаштувати прорив труби, або він може загорітися, що завгодно може статися й людина буде вимушена переміститися на час усунення цього потопу, підпалу чи пожежі до резервного кабінету. Зрештою, що цим людям і потрібно було. Це вже не складно,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Розуміємо, що приміщення навряд відоме великому загалу. Може бути запасний кабінет і на великій відстані від основного. Імовірно, туди проникли вночі й встановлювали "прослушку" кілька ночей підряд. Такі випадки навряд чи відбуваються без відома певної зміни охорони. Зловмисники могли підкупити та шантажувати сторожів, щоб ті дали ключі або їхні дублікати.

"Це не просто, як в кіно підкинути пристрій під стіл чи на скотч. Це серйозні заходи: вмонтувати, щоб було живлення, щоб була передача сигналу. А в цей час охорона дивиться футбол й не зважає на те, що відбувається у цьому приміщенні. Це ж може навіть 2 – 5 годин тривати", – підкреслив Ступак.

Як може відбуватися розслідування

За попередньою інформацією, перевірку на поліграфі проходять всі працівники приміщення, де виявили пристрій для зчитування. Детектор брехні має дорадчу функцію, може наштовхнути на підозрілу поведінку людини та на її сумнівні відповіді на запитання. Утім, поліграф не є доказом у кримінальному провадженні чи під час судового розгляду. Проте додаткові дані може показати слідчим.

Крім того, збираються відбитки пальців з "прослушки". Потім спеціалісти аналізують, як був виготовлений виріб:

фабрично – британськими, російськими чи пакистанськими спецслужбами;

зібраний в гаражі з підручних засобів.

Тоді з'являються нові вектори або зовсім інші версії розслідування цієї справи. Опісля слідчі починають відпрацьовувати людей, які раніше потрапляли в поле зору й були причетні до виготовлення чи реалізації цих засобів.

Починають їх опитувати: "А чи не працювали ви з такими засобами?", "А чи зверталися до вас з проханням виготовити щось під егідою "ревнивий чоловік хоче перевірити дружину"?". Тобто, просили виробити пристрій під такою легендою, але насправді для злочинних намірів. Це широке коло запитань, слідство яких може зайняти навіть пів року.

У кого ще знайшли "прослушку"

Журналіст Юрій Бутусов написав, що мікрофон також знайшли у помічника Залужного Костянтина Бушуєва, який буцім мало не саморобного виробництва.

Два варіанти: або працювали аматори і самостійно виготовили, або працювали професіонали й для того, щоб заплутати сліди вони вигадали таку історію "давайте ми самі зберемо з підручних матеріалів і слідчі вважатимуть, що працювали аматори",

– наголосив Іван Ступак.

Крім того, на засобі не виявлено каналу зв'язку для передачі інформації. Пристрій для зчитування встановили, а інше обладнання не вмонтували.

Пристрій для зчитування розміщується у кабінеті, а інше обладнання повинно бути за 200 – 300 метрів, щоб передавати цей сигнал і записувати почуту інформацію. Як висновок, зловмисники не повністю виконали роботу.

Хто міг виконати завдання

Ступак припустив, що російські спецслужби могли доручити виготовлення "прослушки" колаборантам, які сидять в Україні й чекають сигналу від Кремля. Людина виготовила пристрій з підручних матеріалів, потім передала третім особам й вони вже займалися встановленням.

Це була 100% група людей – дві і більше, які працювали вночі, бо вдень не поставиш. І тут виникає питання, чи перевірялося дане приміщення раніше на наявність таких пристроїв. Якщо перевірялося й не було знайдено, то це дуже свіжий монтаж, буквально у тижні вимірюється. Або якщо нове приміщення, то звідки інформація, що тут сидітиме Залужний,

– підкреслив ексспівробітник СБУ.

Кому це може бути вигідним

Іван Ступак зазначив, що в Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного багато ворогів. Про це свідчать постійні цькування та розколи у західних ЗМІ та нардепи, як-от Мар'яна Безугла, яка пише багато провокацій.

Зауважте! Народна депутатка від "Слуги народу", членкиня Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла звинуватила Залужного у "відсутності плану на рік".

Зрештою, російським спецслужбам також цікаво було б почути щось "гаряче", "компрометувальне" або інформацію на випередження. Наприклад, дізнатися, де Україна накопичує війська, щоб потім завдати ракетного удару; де готується наступ чи відступ.

Така актуальна та своєчасна інформація може вартувати мільйон доларів. Думаю, росіяни не пошкодують на неї грошей. Дочекаємося слідства, адже важко припускати, хто це був,

– зауважив Ступак.

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