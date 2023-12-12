Міністр оборони вирішив поставити крапку на питанні, яке неабияк турбує громадськість. Він пояснив, чи планують відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Чи відправлять Залужного у відставку

Так, у міністра оборони Рустема Умєрова поцікавилися, чи планує він відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного або командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

Якщо будуть такі питання – повідомлятиму. Термінових таких питань немає. Були перехідні із деякими командувачами. Я завжди питав у Валерія Федоровича, якщо ці перехідні питання щодо деяких людей були, які рекомендації, кого ми можемо (призначити – 24 Канал). Як ви знаєте, ми можемо робити ротацію або перекладати на окрему посаду,

– відповів він.

Він додав, що знає, що питання відставки Залужного "розгойдують" як зсередини, так і ззовні. Умєров зауважив, що регулярно жартує щодо цього питання. Мовляв, "цього разу, хто звільняє тебе"?

Таких питань, як росіяни хочуть, або наші вороги розкачати, немає. Якщо вони будуть – я вийду з цим питанням і розповім. Бачу, дуже багато про це питається суспільство. Хочу зазначити, що все що потрібно для того, щоб перемагати, ми робимо,

– наголосив міністр.

Водночас він констатував, що є п'ятим міністром на цій посаді. І що всі змінюються, натякаючи, що ніхто не сидить на своєму кріслі вічно. Рустем Умєров вкотре підкреслив, що робитимуть все, що потрібно для перемоги. І ще раз наголосив, що на сьогодні питання відставки Залужного відсутнє.