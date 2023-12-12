Министр обороны решил поставить точку на вопросе, который очень беспокоит общественность. Он объяснил, планируют ли отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Отправят ли Залужного в отставку

Так, у министра обороны Рустема Умерова поинтересовались, планирует ли он отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.

Если будут такие вопросы – буду сообщать. Срочных таких вопросов нет. Были переходные с некоторыми командующими. Я всегда спрашивал Валерия Федоровича, если эти переходные вопросы относительно некоторых людей были, какие рекомендации, кого мы можем (назначить – 24 Канал). Как вы знаете, мы можем делать ротацию или переводить на отдельную должность,

– ответил он.

Он добавил, что знает, что вопросы отставки Залужного "раскачивают" как изнутри, так и снаружи. Умеров отметил, что регулярно шутит по этому вопросу. Мол, "на этот раз, кто увольняет тебя"?

Таких вопросов, как россияне хотят или наши враги раскачать, нет. Если они будут – я выйду с этим вопросом и расскажу. Вижу, очень много об этом спрашивает общество. Хочу отметить, что все, что нужно для того, чтобы побеждать, мы делаем,

– подчеркнул министр.

В то же время, он констатировал, что является пятым министром на этом посту. И все меняются, намекая, что никто не сидит на своем кресле вечно. Рустем Умеров в очередной раз подчеркнул, что будут делать все, что нужно для победы. И еще раз добавил, что на сегодняшний день вопрос отставки Залужного отсутствует.