Народна депутатка від "Слуги народу", членкиня Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла відома своїми гучними заявами, через які регулярно точаться чвари у коментарях під її дописами. Не став виключенням пост, який вона присвятила Залужному та військовому командуванню ЗСУ.

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Що написала Безугла

Так, Головнокомандувач ЗС України не зміг надати план задуму на 2024. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Ця проблема наростала влітку, як на Ставці, так і в Парламенті при плануванні бюджету на 2024,

– написала Безугла.



Пост Мар'яни Безуглої, який обурив громадськість / Скриншот

Вона додала, що "ми питали, під що планувати?" Що Залужного запитували:

Як ви бачите війну?

Чому створення бригади, а не доукомплектування існуючих?

Скільки коштуватиме бригада, нова бригада?

Це ж ще нові штаби, що з бойовими підрозділами?

Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію?

Що з навчанням?

Що з ротаціями?

Чому у 2024 не закладена закупівля турнікетів взагалі, наприклад?

Ви розумієте, що один загиблий коштує державі 15 мільйонів гривень, а турнікет типу САТ – в 10 тисяч разів менше? Окрім трагедії загибелі як такої,

– додала вона.

За словами народної депутатки, дискусія була непублічною. Водночас вона зазначила, що напруга наростала. І додала, що якщо зараз ситуація така, що військове керівництво не може надати жодного задуму на 2024 рік, а всі пропозиції стосовно мобілізації зводяться до необхідності набирати більше людей без пропозиції щодо змін системи ЗСУ, то, запевняє Безугла, "таке керівництво має піти".

Звернімо увагу! Мережею зараз активно розганяють старе відео з інтерв'ю нардепа від фракції "Слуга народу", представника президента у Верховній Раді, члена Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського. В уривку він каже про небезпеку висловлювань Безуглої та її присутність у Комітеті, яка може становити загрозу. Але є одне "але": інтерв'ю вийшло на NV ще 1 березня 2023 року та стосується зовсім іншої теми. Пам'ятаймо про важливість інформаційної гігієни.



Російські ЗМІ вже підхопили інтерв'ю Веніславського, якому понад пів року / Скриншот

Що про її допис думають у мережі

Ясна річ, що скандальна заява Мар'яни Безуглої не залишилася без уваги громадськості. Під дописом народної депутатки користувачі мережі залишили понад 4,6 тисячі реакцій. Правда, на момент написання матеріалу, лайків – 239, сердечок – 10, а реакцій "тримаймося" – 5. Тим часом злих емодзі – 3,6 тисячі.



Реакції на допис Безуглої мовлять самі за себе / Скриншот

До слова, народна депутатка обмежила можливість залишати під її дописом коментарі. Зі зрозумілих нам усім причин.

Водночас ми зібрали реакцію активістів, журналістів, військових на слова Мар'яни Безуглої. Правда, нічого хорошого про народну депутатку та членкиню Комітету вони не пишуть.

Юрій Гудименко, військовослужбовець Збройних Сил України, блогер, громадський і політичний діяч, лідер руху "Демсокира", звернувся у своєму дописі до СБУ. Він зазначив, що якщо Мар'яна Безугла "знає сенс того, що говорить, то вона вчиняє злочин". Мовиться про розголошення відомостей, які є державною таємницею, особою, котрій ці відомості довірили або котрій вони стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

У випадку, якщо ж вона не знає, що говорить, але робить це, то вона, за словами Гудименка, чинить інший злочин. Мовиться про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Прошу Службу безпеки України вважати це офіційною заявою про злочин. Паперову версію відправлю завтра. P.S. Нам конче необхідна стаття про злочинний довб***ізм в особливо великих розмірах,

– наголосив він.

Журналіст Віталій Портніков теж звернув увагу на слова Мар'яни Безуглої з закликом відставки військового керівництва країни.

Це дуже небезпечний крок у ситуації, коли єдність є головною умовою не тільки перемоги, але й самого виживання держави,

– наголосив він.

Активіст і волонтер Роман Донік не надто добирав слів. Він зауважив, що "це все може дуже х***во закінчитися". За його словами, Безугла відчиняє скриньку Пандори.

"Тим більше вона навмисно провокує, перекладаючи всю відповідальність з політиків та виконавчої влади на військових. Дуже багато де бреше. При чому бреше вибірково, дуже суб'єктивно і намагаючись зачепити "болісні теми", – наголосив він.

Волонтер зауважив, що вона навмисно користується тим, що більшість цивільних не розуміють "всі ті підпорядкування та рівні взаємодії". Він підкреслив, що нападки на військових закінчаться дуже погано.

Суспільство почне захищати військових. Потім це вже буде не відкотити,

– наголосив він.

Максим Жорін, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Збройних Сил України, теж відреагував на заяву Безуглої.

Окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська, щобільше – ганьблять своїми діями всю країну – ходять у формі чи в мілітарі. Або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь і***тські ініціативи,

– написав він у своєму телеграмі.

Жорін підкреслив, що було б краще, якби у справи мобілізації, війни та військових не пхали свого носа "ду**і, некомпетентні та неадекватні люди".

Активіст і блогер Сергій Стерненко був максимально лаконічним. До слова, шторм у Чорному морі у парі з Безуглою надихнув користувачів мережі на нескінченну кількість мемів.

Внаслідок сильної негоди продуло Мар'яну Безуглу,

– написав Стерненко.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, відомий багатьом як "Штірліц", присвятив Безуглій пост у телеграмі, адже не зміг залишити їй коментар під публікацією. Він наголосив, що життя кожного воїна неоціненне і не вимірюється у грошах, як на цьому наголосила нардепка.

Передовсім він спитав, чи змогли забезпечити попередні плани? Мовиться про дрони, міни, снаряди, міномети, гармати, засоби РЕБ, засоби ППО, мобресурс, легку броньовану техніку, автівки. "Штірліц" додав, що "заявки ЗСУ забезпечили", але всього цього б не було, якби не український народ, волонтери, великий бізнес і партнери.

"Дивно що перелічені проблеми є, а головну проблему замовчують. А як готувалися до війни? ЗСУ прийняли бій всіма силами й засобами, що були в наявності. А зараз вже можна з легкістю писати не про те керівництво ЗСУ, не про тих воїнів і не таку оборону, а головне – просто звинуватити у всьому ЗС України. Нагадую, що для нас життя кожного воїна БЕЗЦІННЕ, а не коштує якісь мільйони, про які ви пишете. Цим ми від вас і відрізняємося", – наголосив він.

Журналістка Яніна Соколова наголосила, що про план Валерія Залужного "ми знаємо і бачимо".

Питання до правлячої партії: Мар'яна Безугла і до Вас, членкині, де план і заводи з побудови військової техніки, чому депутати вашої партії щотижня крадуть мільйони під час війни та вносять мільйонні застави у суді з заробітною платнею 30 тисяч? Де заводи й гроші на боєкомплект, пані? Соромно і гидко,

– наголосила вона.

Наостанок залишимо слушну заувагу від нашої колеги – журналістки Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

P.S. Закупівлями турнікетів, трусів, снарядів і так далі у нас має займатись Міноборони. Для того тамтешні дармоїди й існують. Сорі, але явно не Генштаб має сидіти й додавати це в таблиці ексель,

– наголосила вона.

Нам складно збагнути, чого хотіла добитися Мар'яна Безугла. Як і взагалі складно зрозуміти її вислови та заяви. Так само ми не розуміємо, чому вона досі у Комітеті, якщо ще понад пів року тому у ньому висловлювати сумніви щодо загроз, які нардепка створює. Хай там як, але цього разу суспільний розголос може таки завершитися втручанням СБУ.