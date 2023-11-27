Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая известна своими громкими заявлениями, из-за которых регулярно ведутся распри в комментариях под ее публикациями. Не стал исключением пост, который она посвятила Залужному и военному командованию ВСУ.

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Что написала Безуглая

Да, Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц. Эта проблема нарастала летом, как на Ставке, так и в Парламенте во время планирования бюджета на 2024 год,

– написала Безуглая.



Возмутивший общественность пост Марьяны Безуглой / Скриншот

Она добавила, что "мы спрашивали, под что планировать?" Что Залужного спрашивали:

Как вы видите войну?

Почему создание бригады, а не доукомплектование существующих?

Сколько обойдется бригада, новая бригада?

Это еще новые штабы, связанные с боевыми подразделениями?

Или закладывать средства под ротацию и демобилизацию?

Что с учебой?

Что с ротациями?

Почему в 2024 году не заложена закупка турникетов вообще, например?

Вы понимаете, что один погибший стоит государству 15 миллионов гривен, а турникет типа САТ – в 10 тысяч раз меньше? Кроме трагедии гибели, как таковой,

– добавила она.

По словам народного депутата, дискуссия была непубличной. В то же время она отметила, что напряжение нарастало. И добавила, что если сейчас ситуация такова, что военное руководство не может придать ни малейшего замысла на 2024 год, а все предложения по мобилизации сводятся к необходимости набирать больше людей без предложения по изменениям системы ВСУ, то, уверяет Безуглая, "такое руководство должно уйти".

Обратим внимание! В сети сейчас активно разгоняют старое видео из интервью нардепа от фракции "Слуга народа", представителя президента в Верховной Раде, члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского. В отрывке он говорит об опасности высказываний Безуглой и ее присутствии в Комитете, которое может представлять угрозу. Но есть одно "но": интервью вышло на NV еще 1 марта 2023 года и касается совсем другой темы. Помним о важности информационной гигиены.



Российские СМИ уже подхватили интервью Вениславского, которому больше полугода / Скриншот

Что о ее сообщении думают в сети

Понятно, что скандальное заявление Марьяны Безуглой не осталось без внимания общественности. Под сообщением народного депутата пользователи сети оставили более 4,6 тысячи реакций. Правда, на момент написания материала, лайков – 239, сердечек – 10, а реакций "держимся" – 5. Между тем злых эмодзи – 3,6 тысячи.



Реакции на сообщение Безуглой говорят сами за себя / Скриншот

К слову, народный депутат ограничила возможность оставлять под ее публикацией комментарии. По понятным нам всем причинам.

В то же время мы собрали реакцию активистов, журналистов, военных на слова Марьяны Безуглой. Правда, ничего хорошего о народном депутате и члене Комитета они не пишут.

Юрий Гудыменко, военнослужащий Вооруженных Сил Украины, блогер, общественный и политический деятель, лидер движения "Демсокира", обратился в своем посте к СБУ. Он отметил, что если Марьяна Безуглая "знает смысл того, что говорит, то она совершает преступление". Речь идет о разглашении сведений, являющихся государственной тайной, лицом, которому эти сведения доверили или которому они стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей.

В случае, если она не знает, что говорит, но делает это, то она, по словам Гудыменко, совершает другое преступление. Речь идет о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан.

Прошу Службу безопасности Украины считать это официальным заявлением о преступлении. Бумажную версию отправлю завтра. P.S. Нам очень необходима статья о преступном долб***изме в особо крупных размерах,

– подчеркнул он.

Журналист Виталий Портников тоже обратил внимание на слова Марьяны Безуглой с призывом отставки военного руководства страны.

Это очень опасный шаг в ситуации, когда единство является главным условием не только победы, но и самого выживания государства,

– подчеркнул он.

Активист и волонтер Роман Доник не слишком подбирал слова. Он заметил, что "это все может очень х***во закончиться". По его словам, Безуглая открывает ящик Пандоры.

"Тем более она намеренно провоцирует, перекладывая всю ответственность с политиков и исполнительной власти на военных. Очень много лжет. При чем лжет выборочно, очень субъективно и пытаясь затронуть "болезненные темы", – подчеркнул он.

Волонтер отметил, что она намеренно пользуется тем, что большинство гражданских не понимают "все те подчинения и уровни взаимодействия". Он подчеркнул, что нападки на военных окончатся очень плохо.

Общество станет защищать военных. Потом это уже будет не откатить,

– подчеркнул он.

Максим Жорин, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, тоже отреагировал на заявление Безуглой.

Отдельные депутаты, которые не имеют и никогда не имели никакого отношения к войску, более того – позорят своими действиями всю страну – ходят в форме или в милитари. Или же обсуждают события на фронте, военные решения, продуцируют какие-то инициативные инициативы,

– написал он в телеграме.

Жорин подчеркнул, что было бы лучше, если бы в дела мобилизации, войны и военных не совали свой нос "ду**ки, некомпетентные и неадекватные люди".

Активист и блогер Сергей Стерненко был максимально лаконичным. Кстати, шторм в Черном море в паре с Безуглой вдохновил пользователей сети на бесконечное количество мемов.

В результате сильной непогоды продуло Марьяну Безуглую,

– написал Стерненко.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан, известный многим как "Штирлиц", посвятил Безуглой пост в телеграме, потому что не смог оставить ей комментарий под публикацией. Он подчеркнул, что жизнь каждого воина неоценима и не измеряется в деньгах, как это подчеркнула нардеп.

Прежде всего он спросил, смогли ли обеспечить предварительные планы? Речь идет о дронах, минах, снарядах, минометах, пушках, средствах РЭБ, средствах ПВО, мобресурсе, легкой бронированной технике, автомобилях. "Штирлиц" добавил, что "заявки ВСУ обеспечили", но всего этого не было бы, если бы не украинский народ, волонтеры, крупный бизнес и партнеры.

"Удивительно что перечисленные проблемы есть, а главную проблему умалчивают. А как готовились к войне? ВСУ приняли бой всеми силами и наличными средствами. А теперь уже можно с легкостью писать не о том руководстве ВСУ, не о тех воинах и не такой обороне, а главное – просто обвинить во всем ВС Украины. Напоминаю, что для нас жизнь каждого воина БЕСЦЕННА, а не стоит какие-то миллионы, о которых вы пишете. Этим мы от вас и отличаемся", – подчеркнул он.

В "Слуге народа" отреагировали на заявление Безуглой

Слова нардепа Безуглой о том, что Залужный якобы "должен уйти в отставку" вызвали немало возмущения в сети. Издание "Украинская правда" обратилось к пресс-секретарю фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук, чтобы уточнить – как на слова Безуглой реагируют в партии. Спикер заявила, что за всеми комментариями лучше обращаться к самой нардепу.

Обращайтесь, пожалуйста, к госпоже Марьяне Безуглой. Она сама себе пресс-служба и сама отвечает за свои слова,

– заявила Палийчук.