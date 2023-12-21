Позицию Залужного в сети опубликовала нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она также в очередной раз критически прокомментировала некоторые положения документа, передает 24 Канал.

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Позиция Залужного по поводу законопроекта о мобилизации

В опубликованном документе Валерий Залужный отмечает, что некоторые нормы Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" не отвечают интересам ВСУ и не способствуют обороноспособности государства. Поэтому главнокомандующий ВСУ отметил несколько моментов, которые следует учесть.

В частности, Залужный не видит необходимости постановления всех женщин на воинский учет. Главнокомандующий ВСУ считает, что сейчас в этом нет необходимости и это лишь увеличит нагрузку на ТЦК, медучреждения, а также вызовет резонанс в обществе. Поэтому Залужный предлагает вернуться к рассмотрению этого сложного вопроса после завершения военного положения.

В вопросе ротаций и отпуска также возникает непростая ситуация. Как пояснил Залужный, чтобы производить замену военных, необходимо иметь обученных бойцов. Если же у ВСУ нет обученных военнослужащих, то определить сроки ротации невозможно. Главнокомандующий добавил, что в настоящее время почти все обученные бойцы принимают участие в боевых задачах и выполняют поставленные задачи.

Кроме того, вопрос предоставления долгосрочного отпуска также напрямую зависит от мобилизованных. Залужный объяснил, что решить этот вопрос можно только при условии гарантированного количества призывников в ряды армии. Поэтому главнокомандующий ВСУ предлагает изъять эти предложения из законопроекта, ведь в реальности полномасштабной войны их применить почти нереально.

В законопроекте также предлагают назначать мобилизованных, у которых есть военно-учетная специальность по инженерному направлению, исключительно по ней. Впрочем, в нынешних реалиях полномасштабной войны выполнение такого требования также кажется нецелесообразным. Как пояснил Залужный, в ВСУ может не хватать бойцов других специальностей, а в случае принятия такой нормы – дефицит может быть более ощутимым. Военные после призыва проходят обучение и соответствующие курсы и могут получить новую военную специальность, что является более результативным.

В законопроекте также предлагали сотрудников ТЦК и СП после трех лет работы перемещать в воинские части. Залужный, в свою очередь, объяснил, что выполнение задач по воинскому учету требует специфических знаний. По его мнению, если каждые три года проводить такие ротации, то система воинского учета будет полностью разрушена. Поэтому главнокомандующий ВСУ предлагает исключить это положение из законопроекта.

Отдельно Залужный также отметил, что предлагает изъять из законопроекта нормы, предоставляющие основания для увольнения лиц с инвалидностью II группы.

Позиция Залужного относительно будущего законопроекта о мобилизации / Фото Марьяны Безуглой

Зеленскому предлагали мобилизовать до 500 тысяч украинцев

На пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря, Владимир Зеленский сообщил, что военные предлагали ему дополнительно мобилизовать около 450 – 500 тысяч украинцев. Однако Президент Украины отметил, что этот вопрос чувствительный и цифра достаточно серьезная, поэтому он попросил больше аргументов в пользу такого решения.

"Они обратились относительно защиты нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по поводу дефицита. И их мнение было на Ставке, что они предложили мобилизовать дополнительных 450 – 500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра, и я сказал, что мне нужно больше аргументов для того, чтобы поддержать это направление", – заявил глава государства.

Он также добавил, что такая мобилизация обойдется в дополнительные 500 миллиардов гривен. По словам Зеленского, такие расходы очень большие, поэтому Кабмин должен ответить, где взять такие средства.