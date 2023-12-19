Об этом Президент Украины заявил на итоговой пресс-конференции во время общения с журналистами.

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Журналисты поинтересовались, разделяет ли Президент Украины позицию нардепки Безуглой, выступившей с резкой критикой главнокомандующего ВСУ, Зеленский подчеркнул, что Валерий Залужный – человек из его команды. Впрочем, он не тратит время на то, чтобы следить за скандальными сообщениями в сети.

Залужен также мой представитель, как и все те, кого я назначал или кто со мной пришел. Кому-то я очень благодарен, за кого стыдно. Что касается каких-либо комментариев в фейсбуке – извините, я не занимаюсь этим. У меня нет времени на ежедневные безрезультативные диалоги,

– заявил Зеленский.

Он также добавил, что все, что касается "Марианны, Валеры и еще нескольких людей – это очень сложно". Зеленский объяснил, что "они любят что-то лайкать и комментировать".

"Мне кажется, нам всем нужно давать результат государству, а селфи – успеем", – прокомментировал Президент Украины.