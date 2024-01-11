Ранее стало известно, что Кабмин официально отозвал законопроект о мобилизации. Уже за считанные минуты министр обороны заявил о готовности новой редакции.
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Умеров подчеркнул, что украинские защитники и защитницы нуждаются в:
- ротациях;
- отпусках;
- возможности восстановиться.
Воины ВСУ имеют право знать, что их ждет дальше, а также планировать собственную жизнь. Именно законопроект о мобилизации должен установить четкий срок службы по мобилизации. Министр отметил, что это – нужно каждому воину.
Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки,
– говорится в сообщении.