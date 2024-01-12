Наконец, в комитете Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поделились, какие нормы могут изъять или вернуть в новую редакцию законопроекта о мобилизации. Пока документ еще находится в режиме доработки.

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Какие правки уберут в законопроекте о мобилизации

Украинская нардеп Марьяна Безуглая на своей странице в фейсбуке поделилась информацией, что, вероятно, планируется изменить по результатам обсуждения в Верховной Раде Украины законопроекта о рекрутинге, мобилизации и прохождении военной службы.

В новой редакции законопроекта о мобилизации планируют исключить следующие предложенные изменения:

требование предоставления военнообязанными места жительства при заключении трудового договора;

антиконституционные нормы о внесении в реестр должников;

отсрочку действующим народным депутатам Украины;

отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов;

изъять нормы освобождения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу;

норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочки от мобилизации;

изъять норму по военно-транспортной обязанности для ФЛП;

изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВВК или соответствующего ТЦК;

изъять норму по уточнению своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;

исключить повестки по электронной почте;

Кроме того, Безуглая также рассказала, что в одном из пунктов документов хотят сократить сроки освобождения срочников после принятия закона и ввести отсрочку до 25 лет, или 6 месяцев в случае освобождение в возрасте более 25 лет.

Что они хотят вернуть или ввести в новой редакции проекта закона

Безуглая также отметила, что в новой редакции законопроекта хотят уточнить статьи Уголовного кодекса Украины по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц, а также включить отсрочку введения требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции в части прохождения базового военного курса или военной службы.

В то же время, в проект закона также, вероятно, хотят вернуть нормы, которые до этого убрали:

норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение всем лицам с инвалидностью, в том числе III группы;

норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (мужа) среди лиц с инвалидностью, в том числе III группы;

отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем Законе;

вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы;

ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей;

уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии его последовательного получения без учета специальности (профессии);

предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;

вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

определить дискрецию по увольнению военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу;

ввести основание для освобождения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли во время участия в АТО.

К тому же, по новым нормам проекта закона предлагают начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года, а также базовую военную службу в год, следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения.

Кроме этого, в документе также планируется применить требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы через один год после введения базовой общевойсковой подготовки, а также ввести соответственные Конституции полномочия Президента в части издания указов.

Нардеп Бужанский объяснил некоторые нормы законопроекта

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский отметил, что некоторые пункты, которые Марьяна Безуглая опубликовала на своей странице в фейсбуке, она поняла неправильно. В частности это касается отсрочки для нардепов.

Так вот, фраза "исключить отсрочку для нардепов" означает не мобилизацию Верховной Рады, а то, что действующая сейчас норма закона останется без изменений,

– объяснил он.

Бужанский подчеркнул, что это касается и других норм, которые сначала предлагали изменить, но в конце концов оставили все так, как есть. В частности, это касается норм в отношении людей с инвалидностью, членов семей людей с инвалидностью.

Нардеп также отметил, что в настоящее время Кабмин с военными "спешно приводит законопроект в надлежащий вид". Однако, как он сказал, для некоторых деятелей это самое время "подталкивать их под руку и снова взбудоражить общество слухами о сыром полуфабрикате".

Арахамия прокомментировал изменения в законопроекте

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире телемарафона подчеркнул, что вопросов по законопроекту о мобилизации было много.

Ну, например, вопрос мобилизации транспорта ФЛП, мы сказали, что такого не может быть. О людях с инвалидностью, или сказали, что недопустимо, чтобы те, кто имеет III группу, могли допускаться к призыву, потому что там много людей, не имеющих одного из органов или больных туберкулезом, зачем это в армии,

– подчеркнул он.

Нардеп также подчеркнул, что есть очень много вопросов касательно повестки по электронной почте. По его словам, этот вопрос вообще нельзя обсуждать и ставить в законопроект, ведь, послав повестку, начинается уголовная ответственность за уклонение, хотя человек может просто не иметь доступа к адресу.

В конце концов Арахамия заметил, что каждый вопрос в украинских властях проработали и сказали, что может подходить, а что нет.