Новий закон про мобілізацію передбачає, що чоловіки за кордоном зможуть оновити свої дані в електронних кабінетах. Одна є певні нюанси.

Дивіться також Реєстрація шлюбу: які дані передають до ТЦК та що це означає

Які зміни передбачено для чоловіків за кордоном

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що чоловіки за кордоном зможуть оновити свої дані в електронних кабінетах.

Втім, повісток вони отримувати не будуть, адже механізму, як це робити, станом на зараз немає. Зокрема, комітет попередньо відхилив норму про те, щоб заборонити надання консульських послуг для чоловіків за кордоном.

Таке рішення стосуватиметься тих, у кого немає військово-облікових документів. Попри це таким особам надаватиметься можливість через засоби або телефонного зв'язку, або через електронний кабінет отримати відповідний військово-обліковий документ або уточнити свої дані.

Ми залишили можливість особам, що проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їх виїзду,

– пояснив нардеп.

За його словами, мова може йти й про студентів, які навчаються за кордоном, про тих чоловіків, які ще до війни переїхали мешкати за кордон.

Чи повертатимуть українців призовного віку з-за кордону в Україну