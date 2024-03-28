О неприятном инциденте сообщило Оперативное командование "Север". Там отметили, что всячески будут способствовать проведению расследования, чтобы очистить структуру ТЦК от коррупционеров.

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Что натворил работник ТЦК

Так, военнослужащий, вступив в сговор с руководителем одного из районных ТЦК и СП Киева, способствовал вынесению решения постановки на воинский учет транспортных средств без их включения в перечень на передачу военным формированиям.

За это работнику военкомата предложили взятку в размере 900 долларов США. Известно, что именно во время получения этих средств полиция задержала нарушителя.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Вскоре состоится судебное заседание, на котором военному выберут наказание.

Справка: На фоне многочисленных новостей в СМИ и соцсетях о неправомерных действиях работников ТЦК, в частности о применении силы к военнообязанным, глава Сухопутных войск Александр Павлюк выразил возмущение. По его словам, распространение негативной информации о военкоматах играет на руку россиянам.

Вымогал деньги у защитника

На Тернопольщине на взятке "поймали" депутата облсовета. Мужчина пообещал военному посодействовать в выделении тому материальной помощи на лечение.

За это чиновник хотел, чтобы военнослужащий передал ему часть финансовой помощи, которую он получит.

Правоохранители задержали депутата сразу после получения им "транша".

Также недавно коррупционное преступление раскрыли на Черниговщине. Там экс-глава местной ВВК помогал мужчинам уклониться от военной службы. На основании фиктивных медицинских документов о непригодности их снимали с воинского учета.

Во время обысков у задержанного изъяли почти 1 миллион долларов США и более 22 тысяч евро, а также документацию на несколько квартир и земельных участков.