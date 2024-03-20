Взамен чиновник просил у военного отдать часть финансовой помощи, которую тот получит. Правоохранители задержали мужчину прямо после того, как тот получил “транш”.

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Детали дела

Детективы НАБУ совместно с СБУ 20 марта разоблачили депутата Тернопольского областного совета на получении взятки. Подозреваемый по совместительству был председателем бюджетного комитета, чем и решил воспользоваться для получения неправомерной выгоды.

Как установило следствие, в январе этого года чиновник предложил военнослужащему посодействовать в выделении ему материальной помощи на лечение. Взамен военнослужащий должен был отдать депутату половину от полученной суммы,

Правоохранители поэтапно задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его "на горячем" во время получения им новой суммы взятки,

– сообщили в СБУ.

Депутата облсовета поймали во время получения взятки / фото НАБУ, САП

Открыто уголовное производство по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос избрания относительно сообщения подозрения должностному лицу, а также избрания ему меры пресечения. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Чиновнику Тернопольского облсовета грозит тюрьма / фото НАБУ, САП

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