Взамен чиновник просил у военного отдать часть финансовой помощи, которую тот получит. Правоохранители задержали мужчину прямо после того, как тот получил “транш”.
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Детали дела
Детективы НАБУ совместно с СБУ 20 марта разоблачили депутата Тернопольского областного совета на получении взятки. Подозреваемый по совместительству был председателем бюджетного комитета, чем и решил воспользоваться для получения неправомерной выгоды.
Как установило следствие, в январе этого года чиновник предложил военнослужащему посодействовать в выделении ему материальной помощи на лечение. Взамен военнослужащий должен был отдать депутату половину от полученной суммы,
Правоохранители поэтапно задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его "на горячем" во время получения им новой суммы взятки,
– сообщили в СБУ.
Депутата облсовета поймали во время получения взятки / фото НАБУ, САП
Открыто уголовное производство по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос избрания относительно сообщения подозрения должностному лицу, а также избрания ему меры пресечения. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Чиновнику Тернопольского облсовета грозит тюрьма / фото НАБУ, САП
Другие коррупционные истории
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало расследование в отношении экс-начальника Самборского районного ТЦК Сергея Бабича и его семьи. За последние годы его семья значительно обогатилась. Только за 2023 год Бабич заработал 1,8 миллиона гривен в Самборском ТЦК и СП, а также 4,6 миллиона гривен других доходов.
- Также в марте нардепа Александра Дубинского признали виновным в коррупции. Суд постановил, что он должен выплатить штраф. По данным правоохранителей, он использовал свой мандат для решения частных интересов.
- Недавно НАПК разоблачило начальника управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в Киеве. Внимание правоохранителей привлекли дорогие покупки и владения его мамы и жены. Отмечается, что речь об имуществе на почти 4 миллиона, которое семья не смогла обосновать. Официальный доход не совпадал с реальным состоянием.