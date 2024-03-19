Так, расследователи обнаружили более чем миллиардные закупки с окружением экс-главы предприятия Виктором Брагинским. Его уже уволили – сразу после первого материала о незадекларированном имуществе.

Смотрите также Владелец "Эльдорадо" устроился "водителем грузовика", чтобы выезжать за границу, – "Схемы"

Тендеры метро Киева

Журналисты Bihus.Info рассказали, что за время председательства Виктора Брагинского тендеры Киевского метрополитена, в частности, выигрывала бухгалтер у сестры Брагинского Светлана Ильина. Она поставляла спецодежду для коммунальщиков на 17 миллионов.

Кроме этого, в торгах участвовала ООО "99 продакшн", которым владеет давний бизнес-партнер Брагинского Кирилл Кривец. Вместе с тем директором была двоюродная сестра Брагинского Анна Фенина. За поставку одежды компания получила 18 миллионов.

Как обнаружили журналисты, в начале 2022 года Кирилл Кривец через "99 продакшн" стал бенефициаром ООО "Энергодарбудмеханизация". Эта компания еще с 2017 года заключает прямые договоры с Киевским метро. За время полномасштабного вторжения предприятие получило новые заказы на 82 миллиона. Кроме этого, Кривец получил еще 37 миллионов за ремонты на "красной" ветке.

Теща же Кирилла Кривца – бывшая балерина и педагог Киевского национального академического театра оперы и балета Татьяна Белецкая, получила от метрополитена заказ на 1,5 миллиарда гривен.

Что известно о предварительном расследовании