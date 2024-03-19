Так, розслідувачі виявили більш як мільярдні закупівлі з оточенням ексголови підприємства Віктором Брагінським. Його вже звільнили – одразу після першого матеріалу про незадеклароване майно.

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Тендери метро Києва

Журналісти Bihus.Info розповіли, що за час головування Віктора Брагінського тендери Київського метрополітену, зокрема, вигравала бухгалтерка у сестри Брагінського Світлана Ільїна. Вона постачала спецодяг для комунальників на 17 мільйонів.

Окрім цього, у торгах брала участь ТОВ "99 продакшн", яким володіє давній бізнес-партнер Брагінського Кирило Кривець. Разом з тим директором була двоюрідна сестра Брагінського Ганна Феніна. За постачання одягу компанія отримала 18 мільйонів.

Як виявили журналісти, на початку 2022 року Кирило Кривець через "99 продакшн" став бенефіціаром ТОВ "Енергодарбудмеханізація". Ця компанія ще з 2017 року укладає прямі договори з Київським метро. За час повномасштабного вторгнення підприємство отримало нові замовлення на 82 мільйони. Окрім цього, Кривець отримав ще 37 мільйонів за ремонти на "червоній" гілці.

Теща ж Кирила Кривця – колишня балерина та педагог Київського національного академічного театру опери та балету Тетяна Білецька, отримала від метрополітену замовлення на 1,5 мільярда гривень.

Що відомо про попереднє розслідування