Так, розслідувачі виявили більш як мільярдні закупівлі з оточенням ексголови підприємства Віктором Брагінським. Його вже звільнили – одразу після першого матеріалу про незадеклароване майно.
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Тендери метро Києва
Журналісти Bihus.Info розповіли, що за час головування Віктора Брагінського тендери Київського метрополітену, зокрема, вигравала бухгалтерка у сестри Брагінського Світлана Ільїна. Вона постачала спецодяг для комунальників на 17 мільйонів.
Окрім цього, у торгах брала участь ТОВ "99 продакшн", яким володіє давній бізнес-партнер Брагінського Кирило Кривець. Разом з тим директором була двоюрідна сестра Брагінського Ганна Феніна. За постачання одягу компанія отримала 18 мільйонів.
Як виявили журналісти, на початку 2022 року Кирило Кривець через "99 продакшн" став бенефіціаром ТОВ "Енергодарбудмеханізація". Ця компанія ще з 2017 року укладає прямі договори з Київським метро. За час повномасштабного вторгнення підприємство отримало нові замовлення на 82 мільйони. Окрім цього, Кривець отримав ще 37 мільйонів за ремонти на "червоній" гілці.
Теща ж Кирила Кривця – колишня балерина та педагог Київського національного академічного театру опери та балету Тетяна Білецька, отримала від метрополітену замовлення на 1,5 мільярда гривень.
Що відомо про попереднє розслідування
- Розслідувачі встановили, що вже ексголова "Київського метрополітену" Віктор Брагінський не задекларував майно, вартістю у 52 мільйони гривень. Як зазначають журналісти, це можна порівняти з його заробітною платою за 40 років.
- Наприклад, матір Брагінського володіє двома двокімнатними квартирами у житловому комплексі White Lines. Їх придбали у січні 2024 року. Кожна з них коштує по 10 мільйонів гривень. Водночас сама мати відмовилася відповідати на питання, звідки в неї кошти для таких покупок.
- Окрім цього, квартиру за 3 мільйони придбала колишня дружина Брагінського – Ольга. Також вона володіє ділянкою в елітному селі Козин, що під Києвом. Вона обійшлася у 760 тисяч доларів або ж 29 мільйонів гривень.