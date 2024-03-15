Розслідувачі з'ясували, що мільярдер Віктор Поліщук під час воєнного стану безперешкодно їздив за кордон як "водій вантажівки". Додому він повертався з пустими руками на легковому авто.

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Як мільярдер виїжджав за кордон

Мільярдеру 47 років, тож він призовного віку. Спершу, у 2022 році Поліщук подавався в систему "Шлях" на підставі документів з ознаками підробки про гуманітарну допомогу.

У "Шлях" Поліщука внесла Дніпропетровська ОВА за зверненням місцевої громадської організації Обʼєднання захисту прав підприємців". За цим дозволом Поліщук двічі виїжджав за кордон, проте жодного разу не привозив гуманітарку.

Коли термін дії "волонтерського" дозволу сплинув, мільярдер влаштувався водієм вантажівки у зареєстрованому в Чернівецькій області ТОВ "Транс-Союс".

Оскільки водії перевізників зобов'язані перетинати кордон винятково на вантажному транспорті компанії, Поліщук дійсно виїжджав за кермом вантажного буса Mercedes Sprinter. Так було двічі. Проте повертався мільярдер на легковому Mercedes-Benz AMG G63.

"Був випробовувальний строк, але він не впорався з роботою"

Керівник фірми "Транс-Союс" підтвердив, що Поліщук був влаштований в його фірмі як водій вантажівки.

Був влаштований. Був випробувальний строк. Тепер тяжко знайти нормального водія. В мене було два водії, які виїхали і не хотіли повертатися, кинули машину,

– сказав він.

Керівник фірми додав, Поліщук повинен був перевозити посилки, але не впорався з роботою, тому разом з іншими водіями був звільнений.