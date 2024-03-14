За наявною інформацією, у нього виявили майно, чия орієнтовна вартість – 52 мільйони гривень. І це не на жарт обурило міського голову Києва Віталія Кличка.

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Брагінського відсторонять

Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене…

– почав міський голова.

Він зазначив, що Віктора Брагінського відсторонять від виконання обов'язків директора київського метро. Або ж він "не пручатиметься" і самостійно напише заяву на звільнення.

Віталій Кличко додав, що далі фактами, які стали відомі завдяки розслідуванню журналістів Bihus.info, повинні займатися правоохоронні органи.

З філософського: всім в душу не заглянеш. Але, коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха, – виглядає це надто погано. І не тільки стосовно мене особисто, а й стосовно киян,

– підкреслив Віталій Кличко.

Що виявили журналісти щодо статків Брагінського

Під час розслідування вдалося виявити, що на матір Брагінського оформили дві двокімнатні квартири у житловому комплексі White Lines. Їх придбали у січні 2024 року. Причому кожна з яких коштує від 10 мільйонів гривень. Цікаво, що сама жінка відмовилася пояснювати, звідки у неї стільки грошей для покупки такої нерухомості.

Їх придбали у січні 2024 року. Причому кожна з яких коштує від 10 мільйонів гривень. Цікаво, що сама жінка відмовилася пояснювати, звідки у неї стільки грошей для покупки такої нерухомості. Двокімнатну квартиру придбала також колишня дружина Ольга Брагінська. Мовиться про помешкання за 3 мільйони гривень у житловому комплексі "Річмонд".

Ольга Брагінська. Мовиться про помешкання за 3 мільйони гривень у житловому комплексі "Річмонд". А ще Брагінська має ділянку в елітному селі Козин, що під Києвом. Вона обійшлася у 760 тисяч доларів або ж 29 мільйонів гривень.

що під Києвом. Вона обійшлася у 760 тисяч доларів або ж 29 мільйонів гривень. Також розслідування виявило, що Брагінський кілька років тому продав за 2 мільйони гривень землю у Київській області своїй сестрі. Обійшлася вона їй у десять разів дешевше.

Обійшлася вона їй у десять разів дешевше. Звернімо увагу, що вартість усього незадекларованого майна Брагінського можна порівняти з його заробітною платнею за 40 років.

Наостанок нагадаємо, що директором комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський став у 2014 році. Його призначив міський голова Києва Віталій Кличко.