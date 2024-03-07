Станція "Дніпро" не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення. Рішення про відновлення роботи станції прийняли за результатами проведених консультацій із військовими та правоохоронцями.

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Що відомо про відкриття станції метро "Дніпро"

Починаючи з п'ятниці, 8 березня, станція метро "Дніпро" на "червоній" гілці в Києві відновить свою роботу у звичному режимі. Вона буде відкрита для пасажирів з 05:41 до 22:36.

Важливо! Станція метро "Дніпро" – наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки.

Станція не працювала з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона розташована на "червоній" гілці метрополітену між станціями "Арсенальна" і "Гідропарк".

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