Станция “Днепр” не работала для перевозок пассажиров с начала полномасштабного вторжения. Решение о возобновлении работы станции приняли по результатам проведенных консультаций с военными и правоохранителями.

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Что известно об открытии станции метро "Днепр"

Начиная с пятницы, 8 марта, станция метро "Днепр" на "красной" ветке в Киеве возобновит свою работу в обычном режиме. Она будет открыта для пассажиров с 05:41 до 22:36.

Важно! Станция метро "Днепр" – наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности.

Станция не работала с начала полномасштабного вторжения России. Она расположена на "красной" ветке метрополитена между станциями "Арсенальная" и "Гидропарк".

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