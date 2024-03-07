Станция “Днепр” не работала для перевозок пассажиров с начала полномасштабного вторжения. Решение о возобновлении работы станции приняли по результатам проведенных консультаций с военными и правоохранителями.
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Что известно об открытии станции метро "Днепр"
Начиная с пятницы, 8 марта, станция метро "Днепр" на "красной" ветке в Киеве возобновит свою работу в обычном режиме. Она будет открыта для пассажиров с 05:41 до 22:36.
Станция не работала с начала полномасштабного вторжения России. Она расположена на "красной" ветке метрополитена между станциями "Арсенальная" и "Гидропарк".
Разрушение тоннелей метро: последние новости
- Кличко рассказал, что восстановительные работы аварийного участка "синей" ветки киевского метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" начнутся не раньше марта 2024 года. Киевский голова отметил, что этот участок тоннеля проходит в сверхсложных гидрогеологических условиях, включающих высокую влажность почвы, наличие торфа и мелкого и среднего песка.
- Эксперты Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения в своих предыдущих выводах указали, что причинами деформации тоннеля между станциями метро "Демиевская" и "Лыбедская" были низкое качество проектных решений при обустройстве аварийного участка тоннеля и некачественные строительно-монтажные работы при сооружении конструкции этой части тоннеля.
- Из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни, а в связи с тем, что в непосредственной близости к станции метро "Спортивная" были неоднократные многочисленные ракетные попадания, произошло незначительное протекание с потолка станции – подробнее читайте в материале 24 Канала.