Такие предварительные выводы сделали эксперты Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

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"Получены первые предварительные выводы экспертного исследования от профильного научного учреждения о причинах деформации тоннеля, что привело к остановке движения поездов между станциями метро "Демиевская" – "Лыбедская". В своем заключении ученые отметили, что причиной являются некачественные проектные решения по оборудованию тоннеля в пределах аварийного участка. А также некачественные строительно-монтажные работы по сооружению конструкции тоннеля этого участка", – сообщил Руслан Кандибор.

Комментарий Руслана Кандибора по выводам экспертизы: смотрите видео

Директор Департамента отметил, что экспертное исследование продолжается. Оно проводится на выполнение решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Окончательные результаты будут известны после раскрытия котлована. Только тогда эксперты смогут провести все необходимые исследования конструкции тоннеля снаружи. Однако уже сейчас мы видим, что причиной является некачественное проектирование и небрежное выполнение работ, последствия которого сейчас приходится ликвидировать,

– подчеркнул Кандибор.

Эксперты назвали предварительные причины деформации тоннеля метро на Теремки / Фото КГГА

Кроме того, согласно выводам ученых, КП "Киевский метрополитен" выполняло все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля. Остановка движения поездов на этом участке была своевременной. Это позволило начать установление причин возникновения аварийной ситуации с привлечением соответствующих специалистов, а также выполнение восстановительных работ.

Ранее соответствующие выводы о причинах деформации тоннеля между станциями метро "Демиевская" и "Лыбедская" сделали и в парламентском Комитете по вопросам транспорта и инфраструктуры. Как сообщал член этого комитета Константин Бондарев, причиной техногенной аварии на "синей" ветке метро стало авральное строительство этого участка в 2010 году.