Однако стоит отметить, что выводы пока предварительные, ведь исследование тоннеля продолжается. В то же время эксперты отмечают, что работы по эксплуатации проводились исправно.
Смотрите также Движение на "синей" ветке метро возобновят через 6 месяцев, – нардеп Бондарев
Детали экспертизы
КГГА получила первые предварительные выводы от Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения относительно причин деформации тоннеля, что привело к остановке движения поездов между станциями "Демеевская" – "Лыбидская".
Директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор сообщил, что при строительстве были допущены ошибки. Проект сооружения объекта не усовершенствовали, что привело к проблемам. Проблемы были и на этапе строительства.
В своем заключении ученые отметили, что причиной некачественных проектных решений по обустройству тоннеля в пределах аварийного участка. А также некачественные строительно-монтажные работы сооружения конструкции тоннеля этого участка,
– объяснил он.
Ученые также установили, что КП "Киевский метрополитен" выполняло все необходимые работы по содержанию тоннеля. Остановка движения станциями была своевременной, что и позволило приступить к установлению причин аварийной ситуации.
Однако следует отметить, что это не окончательные выводы, экспертное исследование продолжается.
Проблемы с метро в Киеве
- 8 декабря в Киевском метрополитене разгерметизировался тоннель – между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" вода вышла на рельсы. Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА немедленно закрыла движение поездов между станциями "Теремки" и "Демеевская".
- В то же время начали раздаваться слухи и о закрытии других станций – из-за необходимости ремонта. Однако 18 декабря в КГГА сообщили, что станции "Почайна" и "Тараса Шевченко" не будут закрывать – опасности для пассажиров нет. Плановый ремонт пройдет там летом 2024 года.
- Мост Метро также находится в тяжелом состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Впрочем, гендиректор "Киевского метрополитена" заверил, что ничего критического со стороны там не происходит. Мол, регулярно проводят обследование путей с помощью спецтехники.