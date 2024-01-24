Однак варто наголосити, що висновки наразі попередні, адже дослідження тунелю триває. Водночас експерти зазначають, роботи щодо експлуатації тунелю проводилися справно.
Дивіться також Рух на "синій" гілці метро відновлять через 6 місяців, – нардеп Бондарєв
Деталі експертизи
КМДА отримала перші попередні висновки від Науково-дослідної судово-експертної установи щодо причин деформації тунелю, що призвело до зупинки руху поїздів між станціями "Деміївська" – "Либідська".
Директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор повідомив, що під час будівництва були допущені помилки. Проєкт спорудження об'єкта не вдосконалили, що призвело до проблем. Проблеми були й на етапі будівництва.
У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки,
– пояснив він.
Науковці також встановили, що КП "Київський метрополітен" виконувало всі необхідні роботи з утримання тунелю. Зупинка руху на станціях була своєчасною, що і дало змогу розпочати встановлення причин аварійної ситуації.
Однак варто наголосити, що це не остаточні висновки, експертне дослідження триває.
Проблеми з метро у Києві
- 8 грудня в Київському метрополітені розгерметизувався тунель – між станціями "Деміївська" та "Либідська" вода вийшла на колії. Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА негайно закрила рух потягів між станціями "Теремки" та "Деміївська".
- Водночас почали лунати чутки й про закриття інших станцій – через потребу у ремонті. Однак 18 грудня у КМДА повідомили, що станції "Почайна" і "Тараса Шевченка" не закриватимуть – небезпеки для пасажирів немає. Плановий ремонт пройде там улітку 2024 року.
- Міст Метро водночас також перебуває у важкому стані та потребує капітального ремонту. Втім, гендиректор "Київського метрополітену" запевнив, нічого критичного там не відбувається. Мовляв, регулярно проводять обстеження колій за допомогою спецтехніки.