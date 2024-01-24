Однак варто наголосити, що висновки наразі попередні, адже дослідження тунелю триває. Водночас експерти зазначають, роботи щодо експлуатації тунелю проводилися справно.

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Деталі експертизи

КМДА отримала перші попередні висновки від Науково-дослідної судово-експертної установи щодо причин деформації тунелю, що призвело до зупинки руху поїздів між станціями "Деміївська" – "Либідська".

Директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор повідомив, що під час будівництва були допущені помилки. Проєкт спорудження об'єкта не вдосконалили, що призвело до проблем. Проблеми були й на етапі будівництва.

У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки,

– пояснив він.

Науковці також встановили, що КП "Київський метрополітен" виконувало всі необхідні роботи з утримання тунелю. Зупинка руху на станціях була своєчасною, що і дало змогу розпочати встановлення причин аварійної ситуації.

Однак варто наголосити, що це не остаточні висновки, експертне дослідження триває.

Проблеми з метро у Києві