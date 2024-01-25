Такі попередні висновки зробили експерти Науково-дослідної судово-експертної установи. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

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"Отримано перші попередні висновки експертного дослідження від профільної наукової установи щодо причин деформації тунелю, що призвело до зупинки руху поїздів між станціями метро "Деміївська" – "Либідська". У своєму висновку науковці зазначили, що причиною є неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки. А також неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки", – розповів Руслан Кандибор.

Коментар Руслана Кандибора щодо висновків експертизи: дивіться відео

Директор Департаменту зазначив, що експертне дослідження триває. Воно проводиться на виконання рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Остаточні результати будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні. Утім, вже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проєктування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати,

– підкреслив Кандибор.

Експерти назвали попередні причини деформації тунелю метро на Теремки / Фото КМДА

Крім того, відповідно до висновків науковців, КП "Київський метрополітен" виконувало всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю. Зупинка руху поїздів цією ділянкою була своєчасною. Це дало змогу розпочати встановлення причин виникнення аварійної ситуації із залученням відповідних фахівців, а також виконання відновлювальних робіт.

Раніше відповідні висновки щодо причин деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" зробили і в парламентському Комітеті з питань транспорту та інфраструктури. Як повідомляв член цього комітету Костянтин Бондарєв, причиною техногенної аварії на "синій" гілці метро стало авральне будівництво цієї ділянки у 2010 році.