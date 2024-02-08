Кличко сообщает, что восстановительные работы аварийного участка синей ветки киевского метрополитена между станциями “Лыбедская” и “Демеевская” начнутся не раньше марта 2024 года. Сейчас продолжаются работы по установке разгрузочной плиты для дальнейшей работы на ней буровой установки и бурения свай.
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Что известно о начале ремонтных работ
По словам Кличко, городские власти уже заключили договор на выполнение проектных и первоочередных восстановительных работ.
До 12 февраля будет готова проектная документация для экспертизы. Этот процесс продлится 3 – 4 недели, после чего определят стоимость и сроки восстановительных работ. Если проект одобрят, сразу начнутся основные строительные работы.
Мэр Киева отмечает, что этот участок тоннеля проходит в сверхсложных гидрогеологических условиях, включающих высокую влажность почвы, наличие торфа и мелкого и среднего песка.
Мы уже получили предварительные выводы экспертов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения о причинах деформации тоннеля на "синей" ветке метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Эксперты говорят об ошибочных проектных решениях и некачественных строительно-монтажных работах по сооружению конструкции тоннеля этого участка. Экспертное исследование еще продолжается. Окончательные выводы будут предоставлены после разработки котлована и обследования и экспертизы тоннеля снаружи,
– подчеркивает Кличко
Разрушение тоннелей метро "синей ветки": что известно
- 8 декабря 2023 года произошло разгерметизирование тоннеля в Киевском метрополитене между "Демеевской" и "Лыбедской" станциями, что привело к утечке воды на пути. Движение поездов между "Теремками" и "Демеевской" было немедленно приостановлено.
- Народный депутат Украины Константин Бондарев заявил, что авария на "синей" ветке метро и прекращение движения между "Лыбедской" и "Демеевской" стали следствием аврального строительства станций в 2010 году. Возобновления движения поездов киевлянам придется ждать 6 месяцев.
- 24 января 2023 года появились выводы экспертов о причинах разрушения тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Согласно документам, деформация стала следствием некачественного проектирования и строительства.