Кличко повідомляє, що відновлювальні роботи аварійної ділянки синьої гілки київського метрополітену між станціями "Либідська" та "Деміївська" розпочнуться не раніше березня 2024 року. Наразі тривають роботи з встановлення розвантажувальної плити для подальшої роботи на ній бурової установки та буріння паль.

До теми Чи закриють міст Метро у Києві: відповідь метрополітену

Що відомо про початок ремонтних робіт

За словами Кличка, міська влада вже уклала договір на виконання проєктних та першочергових відновлювальних робіт.

До 12 лютого буде готова проєктна документація для експертизи. Цей процес триватиме 3 – 4 тижні, після чого визначать вартість і терміни відновлювальних робіт. Якщо проєкт схвалять, відразу розпочнуться основні будівельні роботи.

Мер Києва зауважує, що ця ділянка тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах, що включають високу вологість ґрунту, наявність торфу та дрібного і середнього піску.

Ми вже отримали попередні висновки експертів Науково-дослідної судово-експертної установи стосовно причини деформації тунелю на "синій" гілці метро між станціями "Деміївська" та "Либідська". Експерти говорять про помилкові проєктні рішення та неякісні будівельно-монтажні роботи зі спорудження конструкції тунелю цієї ділянки. Експертне дослідження ще триває. Остаточні висновки будуть надані після розробки котловану та обстеження й експертизи тунелю ззовні,

– підкреслює Кличко

Руйнування тунелів метро "синьої гілки": що відомо