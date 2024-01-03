Саме мостом Метро пролягає "червона" гілка метрополітену. Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський розповів, чи можуть закрити міст та у якому він стані.

Дивіться також Руйнуванню перегону між станціями "синьої" гілки вдалося запобігти, – КМДА

Що відбувається на мості Метро

Закріплені за КП "Київський метрополітен" конструктивні елементи естакади метропроїзду мосту-метро через річку Дніпро знаходяться в задовільному технічному та працездатному стані, рух електропоїздів здійснюється відповідно до встановлених на підприємстві графіків,

– заявив очільник метрополітену.

За його словами, вони забезпечують безпеку перевезення пасажирів та руху поїздів.

Варто зауважити, що перед цим, у грудні 2023 року, Віктор Брагінський розповідав, що міст Метро справді перебуває у дуже важкому стані та потребує капітального ремонту.

"Але нічого критичного з боку метрополітену там не відбувається. Зараз поясню чому. Ми регулярно проводимо обстеження наших колій спеціальними колієвимірювальними машинами. Тобто це не візуальний огляд, а огляд за допомогою спецтехніки", – розповів посадовець.

Він запевнив, що на ділянці від станції "Дніпро" до станції "Гідропарк" немає жодних змін або відхилень від норми.

Варто зауважити, що через міст Метро проходить частина "червоної" Святошинсько-Броварської гілки, тож на споруді є декілька станцій метро.

Чутки про закриття мосту Метро