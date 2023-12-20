Також у міській раді зазначили, що загроз через просідання ґрунту немає. Тобто руйнування прилеглих споруджень не очікується.

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Деталі експертизи метро

Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор розповів, що внаслідок запроваджених після підтоплення метро мір вдалося запобігти загрозі руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Наразі загрози для руйнування капітальних споруд через просідання ґрунту немає. Навколо лише тимчасові споруди, які будуть демонтовані для проведення відповідних робіт,

– зазначив він.

Також Кандибор зазначив, що у місцях просідання ґрунту біля "Деміївської" пробурять свердловини для геологічних досліджень. Перші результати будуть за два тижні. Найближчим часом встановлять обсяг робіт, які потрібно виконати на цій ділянці. Відновлення руху планується протягом шести місяців.

За попередніми висновками, під час будівництва тунелю було допущено технічні помилки. Вже через три місяці після відкриття станцій між "Деміївською" та "Либідською" відбулася теча води з виносом піску. У листопаді відбувся прогрес тріщин, через що 8 грудня станції довелося закрити – через загрозу руйнуванню тунелю.

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