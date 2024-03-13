Так, 13 марта Печерский районный суд города Киева признал виновным нардепа в нарушении установленных законом требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

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Что грозит Дубинскому

Согласно приговору, Александр Дубинский должен будет заплатить штраф. НАПК не указывает, о какой сумме идет речь. Вероятно, это штраф в размере 200 – 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3400 – 6800 гривен.

Впрочем, чиновник еще имеет 10 дней, чтобы обжаловать решение суда. После того, как оно вступит в законную силу, сведения в отношении нардепа внесут в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Правда, это обстоятельство не лишит Дубинского мандата, ведь включение в такой реестр не является основанием для досрочного прекращения полномочий нардепа Украины.

В чем "провинился" нардеп

Еще осенью 2023 года Дубинскому вручили протокол об административном правонарушении. По данным правоохранителей, он использовал свой мандат для решения частных интересов. Так, Дубинский направлял соответствующие обращения в Минздрав и ГБР. Чиновник интересовался рассмотрением выдачи ему разрешения на выезд за границу. Это является предметом уголовного дела, где депутат выступает фигурантом. Кроме того, он пытался давить на следствие, требуя проверить руководство правоохранительных органов, которые расследуют уголовные производства, в которых он выступает подозреваемым.

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