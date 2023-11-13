В Службе безопасности отметили, что нардеп входил в состав преступной организации, сформированной российской ГРУ. Там у Дубинского был позывной "Буратино".

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Дубинский подозревается в госизмене

В СБУ рассказали, что вместе с ДБР собрали доказательства государственной измены Дубинского. В частности, он осуществлял информационно подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

Основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки России,

– говорится в заявлении СБУ.

Правоохранители подчеркнули, что финансирование сети достигало более 10 миллионов долларов США. За эти деньги Дубинский вместе с соучастниками сети распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства.

Александр Дубинский получил подозрение в госизмене / Фото СБУ

"Один из примеров дезинформационной работы – распространение фейков о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году", – отметили в СБУ.

В службе подчеркнули, что для "разгона" пророссийских нарративов он участвовал в разных пресс-конференциях. В заключение в СБУ сказали, что преступная организация, где находился Дубинский, создал заместитель начальника российского ГРУ – Владимир Алексеев, как агентурная сеть, действовавшая в столице Украины.

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