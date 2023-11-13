О том, что нардеп фигурирует в деле о государственной измене, сообщил ряд СМИ со ссылкой на собственные источники.

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Нардепа подозревают в госизмене

NV со ссылкой на один источник пишет, что обыски связаны с делом о государственной измене. В то же время другой источник издания уточняет, что речь идет о преступной организации, которая была создана для дискредитации имиджа Украины на международной арене.

Речь идет о пресс-конференции "Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства". В ноябре 2019 года Дубинский проводил ее вместе с подозреваемым в госизмене экс-нардепом Андреем Деркачем.

Тогда на пресс-конференции Дубинский и Деркач предложили президенту Владимиру Зеленскому и тогдашнему президенту США Дональду Трампу "расследовать факты легализации" 7,4 миллиарда долларов окружением украинского экс-президента беглеца Виктора Януковича якобы через американский инвестиционный фонд Franklin Templeton Investments, близкий к Демократической партии США.

Заметьте. Официально в правоохранительных органах не раскрывают причину обысков и следственных действий. Детали нынешнего дела обещают впоследствии.

Что известно о делах против Дубинского