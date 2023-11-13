Про те, що нардеп фігурує в справі про державну зраду, повідомила низка ЗМІ з посиланням на власні джерела.

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Нардепа підозрюють у держзраді

NV з посиланням на одне джерело пише, що обшуки пов'язані зі справою про державну зраду. Водночас інше джерело видання уточнює, що йдеться про злочинну організацію, яка була створена для дискредитації іміджу України на міжнародній арені.

Йдеться про пресконференцію "Нові факти про міжнародну корупцію, Бурісму та схему доведення України до банкрутства". У листопаді 2019 року Дубінський проводив її разом з підозрюваним у держзраді екснардепом Андрієм Деркачем.

Тоді на пресконференції Дубінський і Деркач запропонували президенту Володимиру Зеленському і тодішньому президенту США Дональду Трампу "розслідувати факти легалізації" 7,4 мільярда доларів оточенням українського експрезидента втікача Віктора Януковича нібито через американський інвестиційний фонд Franklin Templeton Investments, близький до Демократичної партії США.

Зауважте. Офіційно у правоохоронних органах не розкривають причину обшуків і слідчих дій. Деталі нинішньої справи обіцяють згодом.

Що відомо про справи проти Дубінського