Ни ГБР, ни Офис генпрокурора не называют имени депутата. Однако ведомства описали дело Александра Дубинского, о котором ранее уже писали СМИ.

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Что известно о передаче дела Дубинского в суд

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата по факту служебного подлога. Расследование установило, что депутат внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых выехал за границу,

– заявили в Офисе генпрокурора.

Вышеупомянутая статья предусматривает штраф 34 – 68 тысяч или ограничение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

В Офисе генпрокурора рассказали, что, согласно данным следствия, нардеп:

подготовил заявление от своего имени на имя министра здравоохранения Украины, в котором просил предоставить ему документы, необходимые для пересечения государственной границы Украины из-за срочной необходимости сопровождать своего отца на лечение;

получив документы, нардеп пересек границу сам на следующий день после выезда за границу отца. Дальше отец вернулся в Украину гораздо раньше, чем нардеп.

Дубинский в свою очередь был за границей более месяца. Он отдыхал, ведь, согласно следствию, дважды посетил Италию, Хорватию и Испанию.

В частности, в Испании останавливался в двух отелях – в Барселоне и в ее пригороде.

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Что известно о деле Дубинского