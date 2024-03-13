Так, 13 березня Печерський районний суд міста Києва визнав винним нардепа у порушенні встановлених законом вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

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Що загрожує Дубінському

Відповідно до вироку, Олександр Дубінський повинен буде сплатити штраф. НАЗК не вказує, про яку суму йдеться. Ймовірно, це штраф у розмірі 200 – 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400 – 6800 гривень.

Втім, посадовець ще має 10 днів, аби оскаржити рішення суду. Після того, як воно набере законної сили, відомості стосовно нардепа внесуть до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Щоправда, ця обставина не позбавить Дубінського мандата, адже включення до такого реєстру не є підставою для дострокового припинення повноважень нардепа України.

У чому "провинився" нардеп

Ще восени 2023 року Дубінському вручили протокол про адміністративне правопорушення. За даними правоохоронців, він використовував свій мандат задля вирішення приватних інтересів. Так, Дубінський скеровував відповідні звернення до МОЗу та ДБР. Чиновник цікавився розглядом видачі йому дозволу на виїзд за кордон. Це є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом. Крім того, він намагався тиснути на слідство, вимагаючи перевірити керівництво правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких він виступає підозрюваним.

Інші провини Дубінського: що відомо