Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін зазначив, що до військкомату мають доставити близько 30 тисяч людей. Звернімо увагу, що відповідна цифра актуальна станом на 28 березня.

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Поскаржилися на порушників

ТЦК та СП звернувся до поліції щодо тих військовозобов'язаних, які вчинили адміністративні правопорушення за двома статтями:

"Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку";

"Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Є така процедура, що поліція за нашим зверненням повинна доставити людину до ТЦК. Людина, яка порушила адміністративний кодекс, на нього формується протокол, потім ухвала від начальника ТЦК. І якщо людина не сплатила штраф, то тоді звернення щодо доставлення. Зазвичай, це люди, які після отримання повістки не з'явилися до ТЦК,

– зазначив Роман Істомін.

На Франківщині розшукують 40 тисяч людей

Про це розповів в інтерв'ю заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Роман Боднар. Він зазначив, що близько 40 тисяч мешканців Прикарпаття офіційно перебувають у розшуку поліції за те, що не з'явилися до військкомату.

Людина потрапляє до системи "Оберіг", якщо проігнорувала повістку, не стала на облік чи іншим способом ухилилася від призову,

– зазначив він.

Водночас він окреслив проблеми, з якими стикається ТЦК. За його словами, органи місцевого самоврядування повинні здійснювати оповіщення військовозобов'язаних. Але своє завдання вони не виконують. Як зазначив Боднар, часом вони взагалі саботують те, що прописане у законі.

Щоб поповнити частини, які зараз виконують бойові завдання на передовій, ми вимушені виходити на вулиці й здійснювати заходи оповіщення своїми силами,

– наголошує Боднар.

Він додав, що в обласному ТЦК доводиться залучати 70 – 80% особового складу, щоб проводити мобілізаційні заходи. За словами Романа Боднара, це крайній захід, який не приносить співробітникам військкомату ані жодної радості, ані жодної матеріальної вигоди.