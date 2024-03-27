Там також зазначили, що ТЦК та СП є складовою Збройних Сил України. Зокрема, співробітники ТЦК беруть участь в утилізації "Шахедів" у складі мобільних вогневих груп ППО.
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Робота ТЦК
У Полтавському ТЦК зазначили, що до ТЦК переводяться ті бійці, які за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки у бойових підрозділах.
Окрім того, військово службовці ТЦК переводяться до бойових підрозділів. Там також заявили, що співробітники ТЦК у складі зведених підрозділів залучаються до виконання бойових завдань.
Зазначається, що вони виконують завдання ППО у складі мобільних вогневих груп. Водночас там зауважили, що ТЦК включає як цивільних громадян, так і військовослужбовців. Цивільні працівники не мають уніформи і зброї, у той час, як військовослужбовці мають їх.
Окупанти атакували Україну "Шахедами": що відомо
- У Генштабі повідомляють, що протягом ночі російські війська знову здійснили напад на Україну. Противник використав 13 ударних дронів типу "Шахед".
- Силами та засобами протиповітряної оборони України вдалося знищити 10 дронів-камікадзе. Збили безпілотники у Харківській, Сумській і Київській областях.
- Відомо, що ворог цієї ночі атакував місто Ізюм в Харківській області. Внаслідок удару пошкоджено гімназію та прилеглі до неї будинки. На жаль, поранення отримав місцевий 62-річний чоловік, який є охоронцем навчального закладу.