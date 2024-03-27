У ранкову зведенні Генштабу ЗСУ повідомили детальніше про роботу наших оборонців неба. Відомо, скільки дронів-камікадзе вдалося збити у ніч проти 27 березня.
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10 "Шахедів" вдалося знищити
У Генштабі зазначають, що вночі російські загарбники вкотре атакували Україну. Ворог застосував 13 "Шахедів". Силами та засобами протиповітряної оборони України вдалося знищити 10 дронів-камікадзе.
У Сумській обласній військові адміністрації зранку сповістили, що у ніч проти 27 березня Сили протиповітярної оборони області знищили два дрони-камікадзе "Шахед". В ОВА висловили вдячність захисникам неба.
- Звернімо увагу, що Повітряні сили попереджали про загрозу дронів-камікадзе о 00:11 27 березня мешканців Сумської області. А вже о 00:44 написали, що "Шахеди" з Сумської області заходять у Чернігівську.
- Станом на 01:34 Повітряні сили зазначали, що БпЛА із Чернігівської області рухалися у напрямку Київської, а також з Сумської області рухалися у напрямку Полтавської області. Вони тривали курс південно-західний.
- Вже о 02:14 написали, що кілька груп дронів-камікадзе рухалися з Сумської області через Харківську область у напрямку Дніпропетровщини.