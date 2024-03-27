В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили подробнее о работе наших защитников неба. Известно, сколько дронов-камикадзе удалось сбить в ночь на 27 марта.

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10 "Шахедов" удалось уничтожить

В Генштабе отмечают, что ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. Враг применил 13 "Шахедов". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины удалось уничтожить 10 дронов-камикадзе.

В Сумской областной военной администрации утром сообщили, что в ночь на 27 марта Силы противовоздушной обороны области уничтожили два дрона-камикадзе "Шахед". В ОВА выразили благодарность защитникам неба.