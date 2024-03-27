На этот раз оккупанты пустили "Шахеды" на территорию нашего государства с севера. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это убережет жизнь и облегчит работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

01:34, 27 марта БПЛА из Черниговской области движутся в направлении Киевской области;

БПЛА из Сумской области движутся в направлении Полтавской области, курс юго-западный.

01:25, 27 марта Сирены прозвучали в Полтавской области.

01:20, 27 марта Воздушная тревога в Харьковской области.

01:03, 27 марта Воздушная тревога 27 марта Сейчас воздушная тревога раздается в таких областях Украины:

Сумская;

Черниговская;

Луганская;

АР Крым. Воздушная тревога 27 марта / Скриншот 24 Канала

00:44, 27 марта Военные отметили, что БПЛА из Сумской области заходят в Черниговскую область, курс задан.