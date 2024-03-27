На этот раз оккупанты пустили "Шахеды" на территорию нашего государства с севера. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это убережет жизнь и облегчит работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
- БПЛА из Черниговской области движутся в направлении Киевской области;
- БПЛА из Сумской области движутся в направлении Полтавской области, курс юго-западный.
Сирены прозвучали в Полтавской области.
Воздушная тревога в Харьковской области.
Воздушная тревога 27 марта
- Сейчас воздушная тревога раздается в таких областях Украины:
- Сумская;
- Черниговская;
- Луганская;
- АР Крым.
Воздушная тревога 27 марта / Скриншот 24 Канала
Военные отметили, что БПЛА из Сумской области заходят в Черниговскую область, курс задан.
Воздушные силы предупредили, что в Сумской области – угроза применения ударных БПЛА.