На этот раз оккупанты пустили "Шахеды" на территорию нашего государства с севера. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это убережет жизнь и облегчит работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

01:34, 27 марта

  • БПЛА из Черниговской области движутся в направлении Киевской области;
  • БПЛА из Сумской области движутся в направлении Полтавской области, курс юго-западный.
01:25, 27 марта

Сирены прозвучали в Полтавской области.

01:20, 27 марта

Воздушная тревога в Харьковской области.

01:03, 27 марта

Воздушная тревога 27 марта

  • Сейчас воздушная тревога раздается в таких областях Украины:
  • Сумская;
  • Черниговская;
  • Луганская;
  • АР Крым.

Воздушная тревога 27 марта / Скриншот 24 Канала

00:44, 27 марта

Военные отметили, что БПЛА из Сумской области заходят в Черниговскую область, курс задан.

00:11, 27 марта

Воздушные силы предупредили, что в Сумской области – угроза применения ударных БПЛА.