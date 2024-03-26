После того, как женщина столкнулась с отказом, она сразу написала заявление в полицию. Об этом женщина сообщила на своей странице в Facebook.

Смотрите также СМИ показали обломки сбитой ракеты, которой Россия обстреляла Киев: вероятно, это – "Циркон"

Что известно об инциденте

Известно, что машина Екатерины была припаркована сразу возле отеля Radisson Blu, поэтому сразу после сигнала воздушной тревоги женщина отправилась в ближайшее укрытие, которое расположено в отеле.

Там женщина столкнулась с отказом администрации на просьбу впустить ее в укрытие. Сразу после этого женщина вызвала полицию и написала заявление на отель.

Впоследствии, после того, как дело получило огласку в соцсетях, представители отеля попросили у женщины ее номер телефона, чтобы связаться и объяснить, почему ей отказали.

Также на странице Radisson Blu было опубликовано обращение, где пытались объяснить, почему возникла такая ситуация.

Наше укрытие - это место, где мы все можем чувствовать себя безопасно в случае воздушной тревоги. Но есть одно правило, которое мы всегда придерживаемся: когда укрытие переполнено, приоритет имеют гости. Мы всегда следим, чтобы прежде всего в безопасном месте были те, кто у нас в гостях,

– заявили на странице отеля в соцсети.

Екатерина отреагировала на это сообщение и заявила, что это мнение не соответствует закону. Женщина считает, что адекватность и совесть должны быть приоритетом для всех, и призывает бизнес и людей придерживаться этих принципов.

Оккупанты атаковали Киев баллистикой: что известно