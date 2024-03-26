Після того, як жінка стикнулася із відмовою, вона одразу написала заяву в поліцію. Про це жінка повідомила на своїй сторінці у Facebook.
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Що відомо про інцидент
Відомо, що машина Катерини була припаркована одразу біля готелю Radisson Blu, тому одразу після сигналу повітряної тривоги жінка вирушила до найближчого укриття, яке розташоване в готелі.
Там жінка стикнулася із відмовою адміністрації на прохання впустити її до укриття. Одразу після цього жінка викликала поліцію та написала заяву на готель.
Згодом, після того, як справа набула розголосу в соцмережах, представники готелю попросили у жінки її номер телефону, щоб зв'язатися і пояснити, чому їй відмовили.
Також на сторінці Radisson Blu було опубліковано звернення, де намагалися пояснити, чому виникла така ситуація.
Наше укриття — це місце, де ми всі можемо відчувати себе безпечно в разі повітряної тривоги. Але є одне правило, яке ми завжди дотримуємося: коли укриття переповнене, пріоритет мають гості. Ми завжди стежимо, щоб перш за все у безпечному місці були ті, хто у нас в гостях,
– заявили на сторінці готелю у сецмережі.
Катерина відреагувала на це повідомлення та заявила, що ця думка не відповідає закону. Жінка вважає, що адекватність та совість повинні бути пріоритетом для всіх, і закликає бізнес та людей дотримуватися цих принципів.
Окупанти атакували Київ балістикою: що відомо
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- Схоже, що найбільш ймовірною версією є те, що столицю атакували дві ракети "Циркон", які Росія вже використовувала проти Києва у лютому 2024 року. Зазначимо, що розробка ракет "Циркон" розпочалася після 2011 року як потенційна заміна важким протикорабельним ракетам "П-700 Граніт".
- Відомо, що внаслідок атаки травми різного ступеня важкості зазнали 10 людей. Зокрема, серед них – дві вагітні жінки та дівчина-підліток.