Після того, як жінка стикнулася із відмовою, вона одразу написала заяву в поліцію. Про це жінка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Що відомо про інцидент

Відомо, що машина Катерини була припаркована одразу біля готелю Radisson Blu, тому одразу після сигналу повітряної тривоги жінка вирушила до найближчого укриття, яке розташоване в готелі.

Там жінка стикнулася із відмовою адміністрації на прохання впустити її до укриття. Одразу після цього жінка викликала поліцію та написала заяву на готель.

Згодом, після того, як справа набула розголосу в соцмережах, представники готелю попросили у жінки її номер телефону, щоб зв'язатися і пояснити, чому їй відмовили.

Також на сторінці Radisson Blu було опубліковано звернення, де намагалися пояснити, чому виникла така ситуація.

Наше укриття — це місце, де ми всі можемо відчувати себе безпечно в разі повітряної тривоги. Але є одне правило, яке ми завжди дотримуємося: коли укриття переповнене, пріоритет мають гості. Ми завжди стежимо, щоб перш за все у безпечному місці були ті, хто у нас в гостях,

– заявили на сторінці готелю у сецмережі.

Катерина відреагувала на це повідомлення та заявила, що ця думка не відповідає закону. Жінка вважає, що адекватність та совість повинні бути пріоритетом для всіх, і закликає бізнес та людей дотримуватися цих принципів.

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