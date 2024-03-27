Цього разу окупанти пустили "Шахеди" на територію нашої держави з півночі. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це вбереже життя і полегшить роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

01:34, 27 березня

  • БпЛА із Чернігівської області рухаються у напрямку Київської області;
  • БпЛА із Сумської області рухаються у напрямку Полтавської області, курс південно-західний.
01:25, 27 березня

Сирени пролунали у Полтавській області.

01:20, 27 березня

Повітряна тривога у Харківській області.

01:03, 27 березня

Наразі повітряна тривога лунає в таких областях України:

  • Сумська;
  • Чернігівська;
  • Луганська;
  • АР Крим.

Повітряна тривога 27 березня / Скриншот 24 Каналу

00:44, 27 березня

Військові зазначили, що БпЛА із Сумської області заходять у Чернігівську область, курс заданий.

00:11, 27 березня

Повітряні сили попередили, що у Сумській області – загроза застосування ударних БпЛА.