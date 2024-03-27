Цього разу окупанти пустили "Шахеди" на територію нашої держави з півночі. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це вбереже життя і полегшить роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу
- БпЛА із Чернігівської області рухаються у напрямку Київської області;
- БпЛА із Сумської області рухаються у напрямку Полтавської області, курс південно-західний.
Сирени пролунали у Полтавській області.
Повітряна тривога у Харківській області.
Наразі повітряна тривога лунає в таких областях України:
- Сумська;
- Чернігівська;
- Луганська;
- АР Крим.
Повітряна тривога 27 березня / Скриншот 24 Каналу
Військові зазначили, що БпЛА із Сумської області заходять у Чернігівську область, курс заданий.
Повітряні сили попередили, що у Сумській області – загроза застосування ударних БпЛА.