Цього разу окупанти пустили "Шахеди" на територію нашої держави з півночі. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це вбереже життя і полегшить роботу нашим захисникам неба.

До теми Скандал у Києві: жінку не впустили до укриття одного зі столичних готелів

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

01:34, 27 березня БпЛА із Чернігівської області рухаються у напрямку Київської області;

БпЛА із Сумської області рухаються у напрямку Полтавської області, курс південно-західний.

01:25, 27 березня Сирени пролунали у Полтавській області.

01:20, 27 березня Повітряна тривога у Харківській області.

01:03, 27 березня Наразі повітряна тривога лунає в таких областях України: Сумська;

Чернігівська;

Луганська;

АР Крим. Повітряна тривога 27 березня / Скриншот 24 Каналу

00:44, 27 березня Військові зазначили, що БпЛА із Сумської області заходять у Чернігівську область, курс заданий.