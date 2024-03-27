Там также отметили, что ТЦК и СП является составляющей Вооруженных Сил Украины. В частности, сотрудники ТЦК участвуют в утилизации “Шахедов” в составе мобильных огневых групп ПВО.

Смотрите также Это уже на века с таким соседом, – генерал "Марсель" высказался о мобилизации

Работа ТЦК

В Полтавском ТЦК отметили, что в ТЦК переводятся те бойцы, которые по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях.

Кроме того, военнослужащие ТЦК переводятся в боевые подразделения. Там также заявили, что сотрудники ТЦК в составе сводных подразделений привлекаются к выполнению боевых задач.

Отмечается, что они выполняют задачи ПВО в составе мобильных огневых групп. В то же время там отметили, что ТЦК включает как гражданских граждан, так и военнослужащих. Гражданские работники не имеют униформы и оружия, в то время, как военнослужащие имеют их.

Оккупанты атаковали Украину "Шахедами": что известно