Таку думку 24 каналу висловив майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов, зауваживши, що Верховній Раді потрібно негайно випрацювати механізм мобілізації. Тимчасом базовий військовий вишкіл повинен пройти кожен громадян України з 18 років.

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Термінове прийняття закону

На сьогодні Збройним Силам України дуже потрібне оновлення, поповнення військового складу для того, щоб потужніше протистояти ворогу. Тому всі заходи, які проводять в плані закону про мобілізацію повинні бути виконані терміново.

"Наші військовослужбовці роблять неможливе на передньому краї. Верховна Рада вже декілька років не може випрацювати закон про мобілізацію, започаткувати концепцію мобілізації в нашій країні. Було втрачено багато часу, який обходиться нам життями військовослужбовців, які є на передовій", – зазначив Кудряшов.

Важливо! Новий закон про мобілізацію, який розглядається у ВР передбачає скорочення списку осіб, які можуть мати право на відстрочку.

Військовий вишкіл з 18 років

На думку майора ЗСУ всі, кому виповнилось 18 років повинні пройти базовий військовий вишкіл.

"Кожен громадянин України має бути готовий до тих реалій, в яких ми, на превеликий жаль, сьогодні опинилися", – підкреслив Кудряшов.

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