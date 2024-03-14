В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Водночас у ТЦК розповіли про деякі нюанси їхньої роботи.

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З якою метою вручають повістку

Передусім повістка є викликом до ТЦК для уточнення облікових даних особи. Головна мета полягає у тому, аби люди прийшли до територіальних центрів комплектування та оновили свою особисту інформацію.

Якщо говорити про вручення повісток особами з інвалідністю, то у ТЦК можуть навіть не знати про цю інформацію. Особливо це стосується тих ситуацій, коли чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК.

У таких випадках в установі елементарно не можуть знати про це. Тому, такі чоловіки можуть отримати повістку для уточнення облікових даних. Згідно із постановою Кабміну, у разі зміни персональних даних військовозобов'язані чоловіки мають протягом 7 днів повідомити про це ТЦК.

Тобто якби чоловіки вчасно звертались до ТЦК, таких випадків було б суттєво менше. До речі, військовий облік ведеться також у місцевих радах, ЦНАПах та на підприємствах, де працюють чоловіки. Там військовозобов'язані також можуть оновити інформацію про себе.

Чи можна вручати повістку на вулиці

Як зазначено у вищезгаданій постанові, вручити повістку можуть за місцем реєстрації проживання й за місцем роботи.

Оповіщення військовозобов'язаних за місцем проживання можуть проводити не тільки представники ТЦК, а й виконавчі органи сільських, селищних та міських рад і будь-яка уповноважена розпорядженням голови відповідного ТЦК особа.

Нагадаємо також, що навіть тоді, коли військово-лікарська комісія визнає особу придатною до військової служби, її не відправляють одразу на фронт. Якщо людина не проходила військову службу раніше, її відправляють до одного з навчальних центрів.

Якщо ж досвід служби є, то вона може проходити навчання та злагодження вже у військовій частині, яка зацікавлена у такому фахівці.