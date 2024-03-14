В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время в ТЦК рассказали о некоторых нюансах их работы.

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С какой целью вручают повестку

Прежде всего повестка является вызовом в ТЦК для уточнения учетных данных лица. Главная цель заключается в том, чтобы люди пришли в территориальные центры комплектования и обновили свою личную информацию.

Если говорить о вручении повесток лицами с инвалидностью, то в ТЦК могут даже не знать об этой информации. Особенно это касается тех ситуаций, когда человек получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК.

В таких случаях в учреждении элементарно не могут знать об этом. Поэтому, такие мужчины могут получить повестку для уточнения учетных данных. Согласно постановлению Кабмина, в случае изменения персональных данных военнообязанные мужчины должны в течение 7 дней сообщить об этом ТЦК.

То есть если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы существенно меньше. Кстати, воинский учет ведется также в местных советах, ЦНАПах и на предприятиях, где работают мужчины. Там военнообязанные также могут обновить информацию о себе.

Можно ли вручать повестку на улице

Как указано в вышеупомянутом постановлении, вручить повестку могут по месту регистрации проживания и по месту работы.

Оповещение военнообязанных по месту жительства могут проводить не только представители ТЦК, но и исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов и любое уполномоченное распоряжением председателя соответствующего ТЦК лицо.

Напомним также, что даже тогда, когда военно-врачебная комиссия признает лицо годным к военной службе, его не отправляют сразу на фронт. Если человек не проходил военную службу ранее, его отправляют в один из учебных центров.

Если же опыт службы есть, то он может проходить обучение и слаживание уже в воинской части, которая заинтересована в таком специалисте.